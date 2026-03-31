В Подмосковье ввели в работу новые аппарат МРТ и флюорограф

Медицинские учреждения Московской области получили современное тяжелое оборудование: Мытищинская больница была оснащена аппаратом МРТ, а в Королевской больнице появился флюорограф. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Современное тяжелое оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику различных заболеваний, выявлять патологии на ранней стадии, что важно для эффективного лечения», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, с начала года в Подмосковье уже заработали 8 единиц тяжелой медицинской техники на общую сумму более 970 млн рублей.

В Мытищинской областной клинической больнице новый аппарат МРТ разместили в хирургическом корпусе. Устройство рассчитано на широкий спектр задач: оно будет задействовано как для плановых, так и для экстренных диагностических исследований. Обследование смогут проходить не только пациенты стационара, но и те, кто получает амбулаторную помощь. Примечательно, что это уже второй аппарат МРТ в структуре больницы — первый успешно функционирует в поликлинике №2.

«Это не просто современное оборудование, а реальный инструмент, который повысит качество и доступность оказания медицинской помощи», — добавила главный врач Мытищинской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич.

По ее словам, благодаря аппарату удастся расширить перечень выявляемых патологий, увеличить количество проводимых исследований и добиться максимальной точности диагностических данных.

Тем временем в поликлинике филиала «Юбилейный» Королевской больницы приступил к тестовой эксплуатации новый флюорограф. Его установили взамен устаревшего оборудования, которое перестало соответствовать современным стандартам. Аппарат рассчитан на интенсивную работу: он будет принимать амбулаторных пациентов в две смены, обеспечивая пропускную способность до 100 человек в день. Это существенно повысит доступность диагностических процедур для жителей города.

Закупка современной медтехники стала возможной благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а также по прямому поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Добавим, ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый корпус поликлиники №4 в Нахабине собираются возвести раньше планируемого срока – в 2027 году.