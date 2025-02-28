В Подмосковье ввели выплату на приобретение слуховых аппаратов

В Подмосковье ввели дополнительную меру социальной поддержки, теперь жители смогут получать выплату на приобретение протезно-ортопедических изделий или слуховых аппаратов. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Мы максимально упростили получение выплаты. Подавая заявление на портале, данные из поликлиники и показания от врача подгружаются автоматически, дополнительно никаких справок приносить не потребуется», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, меру поддержки смогут получать 3 тыс. жителей, нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях или слуховых аппаратах по медицинским показаниям. До этого им предоставлялись эти изделия, теперь они смогут самостоятельно выбрать необходимый аппарат и купить его.

На эти цели в бюджете региона выделили 104 млн рублей. Подать заявление на получение выплаты можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.