В Подмосковье выявили факт несанкционированного пользования водным объектом

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области в ходе выездного мероприятия выявили признаки нарушения природоохранного законодательства в Красногорске, там с территории ЖК «Рижский Квартал» происходил сброс неочищенных сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторы установили, что сброс осуществлялся в ручей без названия, вытекающий из озера Лесное, с объекта очистки ливневых сточных вод. При этом эксплуатанта системы водоотведения ООО «Архангельское-2. Эксплуатация» не оформлял разрешение на пользование, в связи с чем управляющей компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.