В Подмосковье выявили факт несанкционированного пользования водным объектом
Минэкологии: сброс неочищенных сточных вод выявили в Красногорске
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области в ходе выездного мероприятия выявили признаки нарушения природоохранного законодательства в Красногорске, там с территории ЖК «Рижский Квартал» происходил сброс неочищенных сточных вод. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инспекторы установили, что сброс осуществлялся в ручей без названия, вытекающий из озера Лесное, с объекта очистки ливневых сточных вод. При этом эксплуатанта системы водоотведения ООО «Архангельское-2. Эксплуатация» не оформлял разрешение на пользование, в связи с чем управляющей компании объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.