В Подмосковье выявили факты нарушений правил обращения с отходами

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области обследовали земельные участки в Ленинском и Раменском округах после получения данных о признаках незаконного размещения отходов на них. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки сведения об этом подтвердились. На 4-м километре Донинского шоссе в Раменском округе специалисты выявили септик, вблизи которого имеется след разлива неочищенных сточных вод. В Ленинском были обнаружены признаки завоза и размещения отходов на двух участках. Все они принадлежат физическим лицам, им объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.