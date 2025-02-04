В Подмосковье выявили новые факты незаконного сброса строительных отходов

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по фактам незаконного сброса строительных отходов в Павлово-Посадском округе и Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Первый случай произошел в деревне Фатеево, на территории индустриального парка, там сотрудники ОМВД РФ «Павлово-Посадский» задержали водителя самосвала, который сбросил на открытый грунт строительные отходы. Аналогичное нарушение произошло в деревне Высоково городского округа Мытищи, там мужчина выгрузил грунт в водоохранной зоне противопожарного пруда. Нарушителям грозят административные штрафы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.