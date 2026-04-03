В Подмосковье выявили порядка 78 тыс. нарушений применения телефона за рулем

За первые 3 месяца 2026 года комплексы фотовидеофиксации в Подмосковье выявили около 78 тысяч случаев, когда водители пользовались телефоном во время управления автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и призвана повысить безопасность на дорогах региона.

В прошлом году выявили более 27,7 тыс. случаев использования водителями телефонов, а за январь 2026‐го — уже свыше 22,5 тыс.

«Рост фиксируемых нарушений связан с увеличением функционала комплексов фотовидеофиксации, которые могут распознавать водителя с телефоном», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Массовая фиксация таких нарушений стартовала весной 2025 года. Сегодня на дорогах Подмосковья работает более 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Они не только регистрируют нарушения, но и автоматически передают данные для вынесения постановлений. Каждый случай использования телефона за рулем влечет штраф в размере 1,5 тыс. рублей — он приходит собственнику транспортного средства в автоматическом режиме. Такая мера призвана мотивировать водителей отказаться от опасной привычки и сосредоточиться на дорожной обстановке.

