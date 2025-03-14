В Подмосковье выявили снижение смертности от туберкулеза

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили, что в регионе наблюдается снижение смертности жителей от туберкулеза. Как отметили в ведомстве, с начала этого года снижение составило 57%. Показатель составляет 0,3 на 100 тыс. населения.

В области круглосуточную помощь гражданам с указанным заболеванием оказывают в шести стационарах более чем на 900 коек. В состав клинического противотуберкулезного диспансера Подмосковья входят 12 филиалов и 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов.

Ранее о важности привлечения к работе медиков рассказал губернатор Андрей Воробьев. Глава региона также отметил важность развития телемедицины.