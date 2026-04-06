В Подмосковье выявили свыше 122 тыс. непристегнутых водителей и пассажиров

За первые три месяца 2026 года комплексы фотовидеофиксации в Московской области выявили 122,5 тыс. случаев, когда водители или пассажиры не пристегивались ремнями безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Показатель оказался на 63% выше, чем за аналогичный период прошлого года: в январе — марте 2025‑го зафиксировали лишь 44,3 тыс. подобных нарушений.

За первые три месяца текущего года более 107 тыс. случаев пришлось на водителей и свыше 15 тыс. — на пассажиров. При автоматической фиксации такого нарушения штраф в размере 1,5 тыс. руб. приходит собственнику транспортного средства.

«Рост фиксируемых случаев непристегнутых ремней в этом году – это не показатель того, что водители и пассажиры стали чаще пренебрегать правилами. Это происходит из-за того, что мы расширяем возможности существующих комплексов – у большей части из них появляется функция распознавания непристегнутого ремня», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Расширение функционала комплексов фотовидеофиксации — часть системной работы по повышению безопасности на дорогах региона. Автоматизация контроля позволяет не только оперативно выявлять нарушения, но и формировать у водителей устойчивую привычку соблюдать правила. В долгосрочной перспективе это способствует снижению числа дорожно‑транспортных происшествий и тяжести их последствий.

