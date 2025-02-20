В Подмосковье вынесли приговор членам группировки из Турции и Колумбии за попытку сбыть 600 кг наркотиков
Дилеры в Домодедово получили 9,5 года колонии за попытку сбыта 600 кг наркотиков
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В Подмосковье был вынесен приговор трем членам группировки из Турции и Колумбии за попытку сбыть свыше 600 кг наркотиков. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.
Как говорится в сообщении ведомства, злоумышленники вошли в состав преступной группы и приехали в Россию из Турции и Колумбии с целью распространения наркотиков. Они арендовали складское помещение в Домодедовском округе и разместили там более 600 кг запрещенных веществ.
Деятельность преступников пресекли весной 2023 года. Наркотики, хранившиеся на складе, изъяли из оборота.
Двух членов группировки приговорили к 9,5 года колонии общего режима, третьего — к 8,5 года колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что в области была ликвидирована нарколаборатория, которую местная жительница организовала у себя на даче.