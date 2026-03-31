В Подмосковье вынесли приговор по делу об убийстве бабушки и брата

Московский областной суд вынес приговор в отношении мужчины, которого обвиняют по уголовному делу об убийстве бабушки и брата (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, вечером 18 октября 2023 года он находился в доме по улице Лесной в деревне Крюково городского округа Истра, где в ходе ссоры со своей бабушкой нанес ей несколько ударов колюще-режущим предметом в область грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений 84-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

После этого мужчина позвонил своему брату и сообщил об убийстве. Когда тот приехал, между ними также произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес брату множественные смертельные удары колюще-режущим предметом в область груди.

Вину подсудимого подтвердили показаниями свидетелей, а также совокупность исследованных письменных материалов уголовного дела. Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

