В Подмосковье вынесли приговор по делу об убийстве из хулиганских побуждений

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве из хулиганских побуждений, его возбудили в отношении 45-летнего жителя Ногинска по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в декабре 2015 года осужденный получил разрешение на хранение и ношение самозарядного охотничьего гладкоствольного карабина, срок которого истек в декабре 2020 года. Однако он продолжил незаконно хранить оружие у себя дома и в августе 2022 года вместе со знакомым на его автомобиле приехал на улицу Советской Конституции, чтобы принять участие в конфликте между их общим другом и незнакомыми людьми. Там для защиты приятеля он произвел один выстрел в воздух и второй – в сторону кустов, где находился потерпевший.

Дома он узнал, что от полученного ранения мужчина погиб. Его приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев.

