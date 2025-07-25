В Подмосковье вынесли приговор по делу об участии мужчины в приготовлении к совершению теракта

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу жителя Подмосковья об участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению теракта, его признали виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с января по март 2024 года он вступил в террористическую организацию. От других участников он получал инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств в целях подрыва железнодорожных путей и других объектов. Его деятельность пресекли 25 марта 2024 года, запрещенные вещества были изъяты из незаконного оборота.

Мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев и со штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).