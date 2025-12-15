В Подмосковье вынесли приговор троим участникам вооруженной банды «Северские»

В Подмосковье суд вынес приговор троим участникам вооруженной банды «Северские». Злоумышленников приговорили к срокам от 14 лет, сообщили в прокуратуре Московской области.

Банда была создана весной 1997 года в Сергиевом Посаде с целью вымогательства денег у предпринимателей и совершения иных преступлений.

В 2000 году один из подсудимых и его соучастники под видом рабочих поднялись в квартиру лидера другой группировки и расстреляли его. Этот же подсудимый стал участником еще пяти убийств. Кроме того, он пытался убить охранника спорткомплекса «Темп» и готовил убийство лидера еще одной группировки. Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием 10 лет в тюрьме, последующих — в исправительной колонии строго режима.

Второй подсудимый с 2007 по 2018 год под угрозой насилия и поджога имущества каждый месяц вымогал денежные средства с собственников базы стройматериалов. Его приговорили к 14,5 года колонии строгого режима.

Третий подсудимый принимал участие в убийстве предпринимателя и в покушении на убийство гендиректора ООО «Эко-Жилком Сергиев Посад». Он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

