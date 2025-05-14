В Подмосковье вырастили более 50 тыс. тонн овощей защищенного грунта

С начала 2025 года в тепличных комплексах Подмосковья вырастили более 50 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе выращивают огурцы, томаты, перцы, баклажаны, листовые салаты и другие культуры. Так, валовый сбор огурцов в этом году превысил 33,1 тыс. тонн, томатов — 16 тыс. тонн. Кроме того, в Подмосковье собрали около 935 тонн прочих культур.

Среди крупнейших региональных тепличных комплексов — ООО «Агрокультура Групп» в Кашире, ООО «Луховицкие Овощи» и ООО «Центральный Маркет» в Электростали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.