В Подмосковье вырос спрос на растительные продукты

В Подмосковье в период Великого поста увеличился спрос на растительные продукты. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в феврале спрос на бобовые вырос почти на 11%. Их было продано более 1 тыс. тонн. Продажи гречневой крупы выросли более чем на 7%. Общий объем реализации составил 1,7 тыс. тонн. Овсяной и перловой круп продали на 6,8% больше.

Продажи свежих фруктов выросли почти на 13%, овощей — на 6,3%. Особенно вырос спрос на яблоки, картофель и лук.

