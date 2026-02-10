В Подмосковье выросли объемы производства джемов и варенья

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о росте объемов производства джемов и варенья по итогам 2025 года.

«По данным за 2025 год, объем производства джемов и варенья в регионе составил более 95,5 тыс. тонн, что на 15% превысило показатели аналогичного периода 2024 года», — рассказали в министерстве.

Для сравнения, в 2024 году в области произвели 83 тыс. тонн такой продукции.

В ведомстве отметили, что Подмосковье обеспечило 26,5% от общего объема варенья и джемов в ЦФО и 15% в общероссийском масштабе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в число лидеров по экономическому росту.