В Подмосковье выросло производство мясной продукции
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье увеличились объемы производства мясной продукции. Так, рост составил 6%, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«С января по сентябрь 2025 года предприятия Московской области произвели более 81 тыс. тонн продуктов из мяса и мяса птицы, что на 6% больше чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Подмосковье производит почти 60% от совокупного объема мясной продукции в ЦФО и треть от общероссийского объема.
В прошлом году в регионе было произведено почти 105 тыс. тонн мясной продукции.
