В Подмосковье выросло производство сухариков и хлебцев

По итогам семи месяцев 2025 года подмосковные предприятия выпустили более 120 тыс. тонн сухариков, хлебцев и сушек, что на 10,3% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.