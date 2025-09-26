В Подмосковье выросло производство сухариков и хлебцев
Производство сухариков и хлебцев выросло в Подмосковье на 10,3%
Фото: [ООО "Компания Гренковъ"]
По итогам семи месяцев 2025 года подмосковные предприятия выпустили более 120 тыс. тонн сухариков, хлебцев и сушек, что на 10,3% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион занимает второе место в Центральном федеральном округе и России по этому показателю. Он обеспечивает 29% всего объема хлебобулочных изделий длительного хранения в ЦФО и 14,5% — от общероссийского производства. Среди ведущих предприятий отрасли — ООО «Раменский кондитерский комбинат», ОАО «Хлебпром», ООО «Компания Гренковъ».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.