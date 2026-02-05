В Подмосковье выставили для поиска инвесторов три усадьбы

В Подмосковье начали искать инвесторов для восстановления трех усадеб — «Богородское» и «Алешково» в Ступино, а также Больничный комплекс в Щелково. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Инвесторов ищут посредством проведения конкурса. Так, усадьбы выставляют на продажу в порядке приватизации за 1 рубль. Победитель конкурса получает объект по итоговой цене конкурса для восстановления и последующего использования, а также участок, на котором расположена усадьба, за годовую арендную плату в 1 рубль на весь период реставрации.

В состав усадьбы «Алешково» входит семь объектов общей площадью 1,5 тыс. кв. м. и участок площадью 9,4 га. Усадьба «Богородское» состоит из четырех объектов площадью 527 кв. м и участка в 3,8 га. Имущество Больничного комплекса Усадьбы «Гребнево» состоит из пяти объектов площадью более 1 тыс. кв. м. и участка площадью 1 га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения НТО на частной земле.