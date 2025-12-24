В Подмосковье выставили на торги более 100 объектов за неделю

С 15 по 19 декабря в Подмосковье было выставлено на торги 112 объектов недвижимости и земельных участков, передает комитет по конкурентной политике Московской области. В перечне — 53 участка для аренды и 53 для продажи, а также три нежилых помещения в аренду, одно на продажу и два объекта для водопользования.

Среди предложений — участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Например, в Рузском округе можно арендовать участок в деревне Грибцово с начальной ценой 321,3 тыс. руб. в год. В Дмитрове можно купить участок под личное подсобное хозяйство в селе Ивановское за 1,2 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подвел итоги работы за 2025 год и рассказал о планах по развитию области в ближайшие годы.