В Подмосковье выставили на торги землю, находящуюся в областной собственности

В Подмосковье на торги выставили 12 земельных участков, которые находятся в областной казне, участниками процедур на право заключения договоров аренды смогут все желающие физические и юридические лица. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Торги в Подмосковье проводит Комитет по конкурентной политике Московской области в электронной форме. В ведомстве уточнили, что восемь участков расположены в деревне Гришино в городском округе Чехов, их можно арендовать на 10 лет под сельскохозяйственное производство. Еще три участка расположены в городском округе Жуковский, Раменский и Чехов, они предназначены под коммерческое использование. Последний участок в Дубне предлагается в аренду под индивидуальное жилищное строительство.

Выбрать участок можно на интерактивной карте единого портала торгов региона ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.