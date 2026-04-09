В Подмосковье взяли на усиленный контроль объекты энергетики в связи с паводком

В Подмосковье энергетики взяли на усиленный контроль объекты электросетевого хозяйства в связи с паводком. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

По прогнозам, в этом году в зоне подтопления могут оказаться 106 населенных пунктов в 28 округах. Самые высокие риски отмечаются в бассейнах Оки, Клязьмы и Москвы-реки.

Специалисты «Мособлэнерго» держат на особом контроле объекты на территориях с критическим повышением уровня воды, в частности в Луховицах. Там из-за разлива были затоплены 12 дорожных участков. В села Дединово и Ловцы заранее доставили две передвижные дизельные электростанции и подключили их.

Также в регионе заблаговременно подготовили 158 насосных станций, включая 54 мотопомпы, 568 единиц спецтехники и 141 передвижную дизельную электростанцию. Круглосуточно дежурят 349 бригад.

Ранее о подготовке региона к паводку рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.