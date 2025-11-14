В Подмосковье за 10 месяцев провели более 260 тыс. исследований качества овощей
Почти 3,5 тонны овощей изъяли из оборота в Подмосковье с начала года
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Подмосковье специалисты с января по октябрь отобрали около 200 тыс. проб овощной продукции и провели более 260 тыс. исследований. О промежуточных итогах мониторинга рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«По итогам проверочных мероприятий из оборота изъято 3 468 кг овощной продукции, не соответствующей установленным нормативам безопасности», - отметили в ведомстве.
В ходе проверок специалисты уделяют особое внимание содержанию нитратов. Также овощи проверяют на скрытые дефекты и микробиологические загрязнения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о достижениях региона в сфере АПК.