В Подмосковье за 10 месяцев врачам выдали более 150 земельных участков

В Подмосковье с января по октябрь земельные участки для строительства жилья предоставили более чем 150 врачам. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«С начала этого года администрации округов передали землю 151 медицинскому работнику», – рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

По словам министра, общее число медиков, которые стали участниками программы «Земля врачам», составило более 2,5 тыс. человек.

С начала года лидерами по предоставлению участков врачам стали Щелково и Коломна, в целом с начала действия программы — Богородский округ и Пушкино.

Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство новой поликлиники в Люберцах.