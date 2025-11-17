В Подмосковье за 10 месяцев врачам выдали более 150 земельных участков
Более 150 врачей Подмосковья получили участки с начала 2025 года
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
В Подмосковье с января по октябрь земельные участки для строительства жилья предоставили более чем 150 врачам. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«С начала этого года администрации округов передали землю 151 медицинскому работнику», – рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
По словам министра, общее число медиков, которые стали участниками программы «Земля врачам», составило более 2,5 тыс. человек.
С начала года лидерами по предоставлению участков врачам стали Щелково и Коломна, в целом с начала действия программы — Богородский округ и Пушкино.
Ранее сообщалось, что губернатор региона Андрей Воробьев проверил, как ведется строительство новой поликлиники в Люберцах.