В Подмосковье за 5 лет капитально отремонтировали 14 домов культуры и 13 детских школ искусств

В Подмосковье за 5 лет провели капремонт в 14 домах культуры и 13 детских школах искусств. Об этом сообщили в Московской областной думе в рамках празднования Дня работника культуры и всемирного Дня театра.

Развитие сферы обсудили в ходе форум «Культура малой Родины», который прошел в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ».

Как отметила председатель профильного комитета Мособлдумы Линара Самединова, текущий ремонт охватил также 15 домов культуры в сельской местности.

За указанный период в рамках проекта «Культура малой Родины» было поставлено более 170 спектаклей. Также создали 33 модельные библиотеки.

В Подмосковье насчитывается 164 муниципальных учреждения дополнительного образования в сфере культуры. В них обучаются более 111 тыс. детей.

В 2025 году стимулирующие выплаты получили более 1,1 тыс. педагогов детских школ искусств. В программе «Земский работник культуры» приняли участие восемь специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о смене подхода к капремонту домов в регионе.