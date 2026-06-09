В Подмосковье за 5 лет лауреатами ежегодных премий стали более 300 ученых. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в День наукоградов, который отмечается в регионе 9 июня.

«Важное направление – это внедрение научных разработок в реальный сектор экономики. Ежегодная Премия губернатора за коммерциализацию научных и научно-технических результатов – это своего рода мост от пробирки к производственному конвейеру. За пять лет ее лауреатами стали 217 человек. А Премия для молодых ученых и специалистов вручена уже 92 исследователям», – рассказал он.

Брынцалов отметил, что в Подмосковье работает более 250 научных организаций, в которых трудятся более 37 тыс. исследователей. На территории насчитывается 8 наукоградов. В 2026 году на социально-экономическое развитие таких городов было направлено порядка 186 млн рублей, а с 2021 года – более 1,7 млрд рублей.

Брынцалов добавил, что за 5 лет сертификаты социальной ипотеки в Подмосковье получили более 150 молодых ученых и уникальных специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании промышленных роботов на предприятиях региона.