В Подмосковье за август отремонтировали более 100 лоджий и балконов МКД

Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

В Подмосковье в августе провели ремонт более 100 лоджий и балконов МКД. Об итогах работ рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в порядок привели 103 лоджии и балкона. Рабочие укрепили основание объектов, устранили имеющиеся повреждения, решили проблему водоотведения.

В министерстве напомнили, что указанные объекты относятся к общему имуществу. Их состояние находится на контроле управляющих компаний.

