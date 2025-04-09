В Подмосковье за два месяца произвели 5 тыс. тонн кетчупов и томатных соусов

В Подмосковье увеличились объемы производства томатных соусов и кетчупов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за первые два месяца текущего года в регионе произвели 5 тыс. тонн указанной продукции. Этот показатель на 13,4% превысил результат за аналогичный период 2024 года.

В регионе с начала года произвели более 27% от общего объема кетчупов и томатных соусов по ЦФО, а также 4,6% от общероссийского объема.

По итогам прошлого года в области выпустили более 35 тыс. тонн указанной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируется возвести новые логистические комплексы.