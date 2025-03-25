В Подмосковье за два месяца увеличились объемы экспорта мороженого

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о росте объемов экспорта мороженого с начала 2025 года. Так, показатель за январь и февраль в стоимостном выражении на 18,6% превысил результат за аналогичный период 2024-го.

За указанный период регион экспортировал свыше 599 тонн мороженого. Основными партнерами стали Белоруссия, Казахстан и Азербайджан. На долю этих стран пришлось 23%, 16% и 5,4% от общего объема экспорта лакомства соответственно.

В целом за 2024 год в Подмосковье произвели более 108 тыс. тонн мороженого. В 2025-м объемы производства планируется увеличить на 4%. Московская область остается лидером в стране по объемам выпуска этого лакомства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье на торговлю приходится четверть валового регионального продукта.