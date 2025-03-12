В Подмосковье за февраль поставили на кадастр почти 10 новостроек

В феврале 2025 года Управление Росреестра по Подмосковью поставило на государственный кадастровый учет восемь многоквартирных домов, общая площадь которых составляет более 166 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новые дома позволили обеспечить квартирами порядка 3 тыс. семей. Так, две новостройки поставили на кадастр в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедово, по одной — в ЖК «Мой город» Павлово-Посадского округа, ЖК «Ново-Молоково» Ленинского округа, ЖК «Новый Благодар» в Волоколамском, в деревне Семенково в Одинцовском. Кроме того, процедуру прошли дома в ЖК «Соболевка» в Щелково и ЖК «Феникс» в Дубне.

После постановки на кадастр новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, зарегистрироваться по месту жительства, прикрепиться к поликлинике и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.