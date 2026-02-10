В Подмосковье за год бесплатное переобучение на новые профессии прошли свыше 1,7 тыс. человек
Новый сезон бесплатного переобучения на новые профессии стартует в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье стартует новый сезон бесплатного переобучения на новые профессии в рамках нацпроекта «Кадры». В 2025 году таким образом переучились более 1,7 тыс. жителей Подмосковья, рассказали в Министерстве социального развития Московской области.
«Чаще всего к обучению приступали ищущие работу и безработные, а также жители региона старше 50 лет и женщины в декрете», - отметил глава министерства Андрей Кирюхин.
Программы переобучения доступны на портале «Работа в России». Особой популярностью среди них обычно пользуются следующие: 1С программист / 1С разработчик, основы ИИ, аналитика кадрового учета.
