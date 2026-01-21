В Подмосковье за год более 3,5 тыс. человек перевели дачные дома в статус жилых

В Подмосковье за прошлый год более 3,5 тыс. человек перевели свои дачные дома в статус жилых. Об итогах года рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Такой услугой в прошлом году воспользовались 3 589 человек, что превышает показатель предыдущего года примерно на 150 заявлений», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Министр добавил, что чаще всего жители меняют статус домов, чтобы прописаться на даче и присоединиться к программе газификации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о выдаче жилищных сертификатов для граждан, переезжающих из аварийных домов.