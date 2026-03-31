В Подмосковье за год модернизировали оборудование более чем на 450 энергообъектах

Подмосковные энергетики в 2025 году модернизировали оборудование более чем на 450 энергообъектах. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Работы по обновлению систем релейной защиты и автоматики провели специалисты «Мособлэнерго». Они заменили устаревшие устройства на электромеханической базе на современные микропроцессорные терминалы релейной защиты и автоматики.

Новое оборудование позволит обеспечить точность и селективность срабатывания. Оно также обеспечивает высокую автоматизацию объектов электросетевого хозяйства.

«Новое оборудование обеспечивает непрерывный мониторинг параметров сети в реальном времени, позволяя специалистам не просто констатировать нарушения, а прогнозировать и предотвращать их. Микропроцессорные терминалы позволяют сократить время ликвидации аварий с часов до минут, что критически важно для жизнеобеспечения городов и населенных пунктов Подмосковья», — отметил глава Минэнерго Подмосковья Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в 2026–2028 годах капитально отремонтируют более 5,3 тыс. МКД.