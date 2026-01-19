В Подмосковье за год на кадастр поставили более 200 многоквартирных домов

По итогам 2025 года в Подмосковье совместно с Управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставили 221 многоквартирный дом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Это позволило обеспечить жильем более 64 тыс. семей. Наибольший объем работы провели в Одинцовском, Красногорске, Ленинском, Мытищах и Балашихе. После постановки на кадастр жители могут зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в образовательные учреждения и не только.

