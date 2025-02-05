В Подмосковье за год подали более 10 тыс. онлайн-заявлений на присвоение спортивных разрядов

В 2024 году в Подмосковье подали 13 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов в рамках электронной услуги, размещенной на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Данная бесплатная услуга доступна для областных спортивных федераций, которые представляют интересы спортсмена, претендующего на присвоение спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. К заявлению нужно будет приложить необходимые документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.