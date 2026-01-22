В Подмосковье за год подали более 11 тыс. заявлений на присвоение спортивных разрядов

По итогам 2025 года услугой по присвоению спортивных разрядов в Подмосковье воспользовались более 11 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Найти ее можно в разделе «Прочее» – «Спорт и досуг». Услуга позволяет получить разряд «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд», для этого спортсмену необходимо выполнить нормы, установленные Минспортом России для соответствующего вида спорта. Заявку могут подать областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена.

