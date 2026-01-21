В Подмосковье за год построили почти 90 социальных объектов

В 2025 году в Подмосковье построили 84 социальных объекта, в том числе 28 детских садов и 28 школ, рассчитанных на более чем 6,5 тыс. новых мест для дошкольников и более 23 тыс. – для школьников. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Более половины из них возвели за счет внебюджетных средств. Так, например, были построены детский сад в ЖК «Ильинские луга» в Красногорске и школа в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове. Кроме того, в регионе по госпрограмме и за внебюджет построили 21 объект здравоохранения. Среди них – поликлиники в Ленинском, в Люберцах, в Котельниках, ФАПы в Егорьевске, Клину, Шатуре и Павловском Посаде и так далее.

В прошлом году также возвели ФОК в Бронницах с универсальным залом и театр драмы и комедии «ФЭСТ» в Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.