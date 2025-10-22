В Подмосковье за год правом на инвестиционный налоговый вычет воспользовались 35 компаний

В Подмосковье по итогам прошлого года правом на инвестиционный налоговый вычет воспользовались 35 компаний. Об этом сообщили в Московской областной думе.

Общая сумма вычета составила более 4 млрд руб. Две компании получили вычет в размере 100% стоимости безвозмездно переданного имущества организациям СПО.

В Подмосковье для организаций установлено право на применение инвествычета в размере 100% суммы расходов в виде стоимости безвозмездно переданного имущества образовательным организациям СПО по отдельным рабочим специальностям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе увеличилось число заявок на поступление в колледжи.