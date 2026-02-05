В Подмосковье за год привели в нормативное состояние более 200 км федеральных дорог

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль» рассказали об итогах ремонтных работ на федеральных трассах в регионе в 2025 году.

Ремонт был проведен на участках трасс М-9 «Балтия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», А-108 «Московское большое кольцо», А-104 «Дмитровское шоссе» и М-5 «Урал». В общей сложности в порядок привели более 200 км дорог.

В числе самых важных отремонтированных объектов — участок трассы М-9 «Балтия» со 118 по 158 км. Здесь расширили до четырех полос участки протяженностью 40 км. У границы с Тверской области работы уже завершились, вблизи Волоколамска — завершатся в этом году.

В текущем году в регионе отремонтируют еще свыше 100 км федеральных дорог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал зампреду российского правительства Марату Хуснуллину, как в регионе строятся новые дороги.