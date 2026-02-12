В Подмосковье за год произвели 48,8 тыс. тонн сметаны
В Подмосковье выросли объемы производства сметаны. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за год в регионе выпустили почти 50 тыс. тонн такой продукции.
«За 2025 год объем выпуска составил 48,8 тыс. тонн, что на 1,2% превысило показатели 2024 года», — отметили в министерстве.
Подмосковье производит треть от всего объема сметаны в ЦФО — почти 32%. В общероссийском масштабе на регион приходится 8,4%.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования технологий и ИИ в сфере сельского хозяйства.