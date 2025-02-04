В Подмосковье за год провели более 40 тыс. исследований качества ягод

В 2024 году ветеринарно-санитарные специалисты провели более 41 тыс. лабораторных исследований для оценки качества ягод, которые продавали на рынках и ярмарках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках исследований эксперты оценили внешний вид, вкус, запах продукции, проверили содержание нитратов в плодах и не только. По результатам проверки с реализации было снято более 11 кг продукции.

Жителям региона посоветовали не покупать ягоды, которые выделяют сок, имеют трещины, запах или характерные признаки брожения. Их лучше приобретать в официальных местах с наличием всех сопроводительных документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.