В Подмосковье за год разрешения на бесплатную парковку получили около 10 тыс. человек

В Подмосковье по итогам прошлого года разрешения на бесплатную парковку получили около 10 тыс. человек. Итоги подвели в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Разрешения были получены через областной портал Госуслуг. Они позволяют бесплатно оставлять транспортные средства в 261 точке в 37 округах.

Больше всего разрешений выдали многодетным семьям — 8 тыс. В реестр также были включены владельцы более 640 электромобилей и свыше 200 мотоциклов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в области все большее количество жителей переходит с личного транспорта на общественный.