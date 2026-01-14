В Подмосковье за год заготовили почти 85 тонн крови и ее компонентов

По итогам 2025 года в Подмосковье заготовили более 83,6 тонн крови и ее компонентов, что на 5,5 тонн больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Отдельно хочется отметить, что большинство донаций проводятся на безвозмездной основе. Многие пациенты обязаны своей жизнью этим неравнодушным людям, которые регулярно сдают кровь и ее компоненты», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Собранную кровь используют для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями и не только. Донорами могут стать совершеннолетние желающие, у которых нет медицинских противопоказаний. Для этого нужно обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы или посетить выездную донорскую акцию. Найти полный список учреждений Службы крови региона можно здесь.

