В Подмосковье за I квартал 2026 года пресекли деятельность 51 незаконного шиномонтажа

Министерство имущественных отношений Московской области отчиталось о результатах масштабной кампании по наведению порядка в сфере землепользования. За первые три месяца 2026 года в регионе прекращена работа 51 незаконного пункта шиномонтажа: все они размещались на участках с нецелевым использованием. Это часть системной работы по обеспечению законности ведения бизнеса и защите прав добросовестных предпринимателей.

По словам министра имущественных отношений Московской области Тихона Фирсова, собственники подобных объектов стоят перед четким выбором: либо оформить соответствующий вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, либо прекратить незаконную предпринимательскую деятельность. За последние 10 месяцев инспекторы выявили 505 случаев нарушений правил землепользования. Из этого числа уже закрыты 75 автосервисов, 16 из которых — в текущем году. При этом многие предприниматели предпочитают не сворачивать бизнес, а привести его в соответствие с законом: за первые три месяца 2026‐го 35 шиномонтажей скорректировали ВРИ, а общее число легализованных объектов с начала кампании достигло 83.

Анализ географии нарушений показал, что наибольшее число нелегальных шиномонтажей за отчетный период закрыли в 3 округах: в Солнечногорске, Щелково и Ступино — по 5 объектов в каждом. В то же время лидерами по количеству легализованных мастерских стали Щелково (8 шиномонтажей привели ВРИ в соответствие), Орехово‐Зуево (7 объектов) и Балашиха (6 шиномонтажей).

