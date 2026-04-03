В Подмосковье за квартал 329 домов перевели из статуса «дача» в «жилой дом»

В Подмосковье с начала 2026 года статус «жилой дом» получили 329 садовых домов. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Услуга по переводу садового дома в жилой становится год от года все более популярной, потому что дает ряд преимуществ собственникам недвижимости. Это и возможность прописки, и участие в программе социальной газификации, и сниженные тарифы за коммунальные услуги. Кроме того, статус жилого дома повышает стоимость недвижимости в случае ее продажи», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Чтобы сделать садовый дом жилым, нужно подтвердить его соответствие требованиям надежности и безопасности. После этого следует подать заявление на сайте госуслуг региона, прикрепив нотариально заверенное согласие других собственников. Ответ поступит в течение 13 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале новой программы выдачи сертификатов на переселение из аварийного жилья.