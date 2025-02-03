В Подмосковье за месяц на кадастр поставили почти 50 домов

По итогам декабря 2024 года Управление Росреестра по Московской области поставило на государственный кадастровый учет 45 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Наибольшее число домов поставили на кадастр в Одинцово — 10 новостроек, рассчитанных более чем на 2,2 тыс. квартир. В Ленинском округе зарегистрировали восемь домов более чем на 4 тыс. квартир, в Домодедово — пять домов более чем на 1,3 тыс. квартир.

Помимо этого, три дома поставили на кадастр в Мытищах, четыре — в Красногорске, по два — в Пушкинском, Химках, Люберцах, Серпухове, по одному — в Раменском, Дмитровском, Волоколамском, Павлово-Посадском округе, Балашихе, Наро-Фоминске и Щелково.

В ведомстве уточнили, что теперь новоселы смогут оформить право собственности на квартиры, зарегистрироваться по месту жительства и осуществлять другие юридические действия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.