В Подмосковье за месяц отремонтировали более 400 лифтов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье по итогам мая 2025 года было отремонтировано более 400 лифтов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

К примеру, была восстановлена работа лифтов на улице Академика Легостаева в Королеве, на Парковой улице в Долгопрудном, на улице Кирова в Домодедово.

Как отметили в министерстве, важно поддерживать диалог производителей лифтов, обслуживающих организаций и органов власти, чтобы оптимизировать всю работу от производства оборудования до его установки.

За содержание и ремонт лифтов отвечает управляющая организация.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев подвел итоги «Месяца чистоты», который прошел в области.