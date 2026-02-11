В Подмосковье за месяц отремонтировали около 4 тыс. лифтов в МКД

В подмосковных МКД за январь 2026 года отремонтировали около 4 тыс. лифтов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего лифтов привели в порядок в Люберцах — 423. Также в лидерах — Ленинский округ и Химки, где было отремонтировано 414 и 389 лифтов соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по обновлению объектов теплоснабжения в регионе. По его словам, на 2026 год запланированы работы более чем на 400 объектах.