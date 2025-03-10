В Подмосковье за месяц по заявкам жителей провели уборку в 2,3 тыс. подъездов
По обращениям жителей Подмосковья в феврале провели уборку в 2,3 тыс. подъездов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье за февраль по обращениям жителей была проведена уборка в более чем 2,3 тыс. подъездов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Уборка в подъездах должна проводиться каждый день. Сотрудники УК обязаны проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, а также приводить в порядок участки перед мусоропроводами и полы в лифтах.
Проведение уборки в подъездах находится на контроле ведомства. В случае возникновения вопросов касательно содержания подъездов можно обратиться в УК или в Единую диспетчерскую службу.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий Подмосковья после окончания зимы.