В Подмосковье за месяц по заявкам жителей провели уборку в 2,3 тыс. подъездов

В Подмосковье за февраль по обращениям жителей была проведена уборка в более чем 2,3 тыс. подъездов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Уборка в подъездах должна проводиться каждый день. Сотрудники УК обязаны проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, а также приводить в порядок участки перед мусоропроводами и полы в лифтах.

Проведение уборки в подъездах находится на контроле ведомства. В случае возникновения вопросов касательно содержания подъездов можно обратиться в УК или в Единую диспетчерскую службу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий Подмосковья после окончания зимы.