В Подмосковье за месяц поставили на кадастр восемь новостроек

В апреле 2025 года Управление Росреестра по Московской области поставило на государственный кадастровый учет восемь многоквартирных домов, рассчитанных более чем на 3,3 тыс. квартир. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, по два дома поставили на кадастр в ЖК «Видный берег 2.0» Ленинского округа, ЖК «Одинцово — 1» Одинцовского округа, по одному — в ЖК «Шоколад» в Дмитровском, ЖК «GЗ Театральный» Раменского округа, в ЖК «Мытищи Парк» в Мытищах и в ЖК «Театральный парк» Королева. Общая площадь жилья превысила 217 тыс. кв. м, это позволило обеспечить жильем около 4 тыс. семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.